Sudtirol-Bari, Matino si scusa per la spinta al raccattapalle: «Ma mi augurano la morte perché sono napoletano»

Un vero e proprio caso quello scatenatosi nelle ultime ore in Serie B. Protagonista è stato Emmanuel Matino, difensore napoletano del Bari che nel concitato finale - i pugliesi sono stati sconfitti per 1-0 in casa del Sudtirol - ha spintonato un raccattapalle reo di ritardare la ripresa di gioco.

Una vicenda finita ovviamente anche sui social: qualche ora dopo l'accaduto, infatti, il calciatore aveva provato a fare chiarezza.

«Chiedo scusa al raccattapalle per il gesto che ho fatto. Di certo non era mia intenzione usare “violenza” (Piccola spinta) ma è stato solo dovuto alla fretta di recuperare la partita. Ma non è meno grave augurare morte solo perché sono napoletano», aveva scritto su Facebook Emmanuele Matino, un post diventato immediatamente virale.