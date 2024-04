Attacco hacker a Synlab Italia, colpiti i laboratori di analisi in tutto il Paese

Attacco hacker ai sistemi informatici di Synlab Italia, tra le principali società europee nella fornitura di servizi di diagnostica medica. A darne notizia è Synlab sul suo sito web e sui profili social. L'intrusione ha portato alla paralisi di numerosi laboratori e servizi online, compromettendo l'accesso dei pazienti a prestazioni mediche essenziali come il ritiro dei referti e la realizzazione di esami diagnostici.

Synlab Italia, cos'è e di che si occupa l'azienda colpita da attacco hacker

L'interruzione dei servizi

L'attacco è emerso a seguito del gran numero di segnalazioni degli utenti di malfunzionamenti sul sito internet, culminate con l'annuncio ufficiale dell'azienda nella serata del 18 aprile.

Le dichiarazioni di Synlab

Synlab Italia «informa tutti i pazienti e i clienti di aver subito un attacco hacker ai propri sistemi informatici su tutto il territorio nazionale - sottolinea - In via precauzionale, appena identificato l'attacco e secondo le procedure aziendali di sicurezza informatica, tutti i sistemi informatici aziendali in Italia sono stati immediatamente disattivati». «L'azienda ha prontamente istituito una task force, costituita da professionisti interni ed esterni, ed è al lavoro per mitigare gli impatti e ripristinare quanto prima i propri sistemi, in collaborazione con le autorità competenti - prosegue - Purtroppo, a causa dell'attuale situazione, informiamo i nostri clienti e pazienti che restano sospese, fino a nuova comunicazione, tutte le attività presso i punti prelievo, i medical center e i laboratori in Italia, incluso il download e il ritiro dei referti». Synlab si scusa «per i disagi che stanno derivando dalla situazione» e sottolinea che «non è in grado attualmente di stabilire quando l'operatività potrà essere ripristinata».