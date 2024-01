Cava de' Tirreni, convenzione sindacati-Comune- Crtf: sconti del 25% su analisi e diagnostica

Questa mattina a Palazzo di Città, alla presenza del Sindaco Vincenzo Servalli è stata sottoscritta una convenzione tra Cgil, Spi Cgil, Auser, con il Centro di Radiologia e Terapia Fisica (Crtf) e il laboratorio di analisi cliniche Salus, sotto l’egida del Comune di Cava de’ Tirreni.

La convenzione prevede per tutti gli iscritti Cgil, Spi e Auser, una scontistica del 25 per cento applicata sulle prestazioni di diagnostica per immagini, fisioterapia, esami di laboratorio e visite specialistiche, qualora esse non sono prescritte dall’Asl.

La convenzione avrà una durata di un anno a partire dal 1 febbraio 2024, che si rinnoverà tacitamente alla scadenza.«È una importante convenzione – afferma Vincenzo Armenante, responsabile CGIL sezione di Cava de’ Tirreni – che rientra in un più ampio progetto della realizzazione di un ambulatorio sociale».

«Una iniziativa che sosteniamo – afferma il sindaco Servalli – perché va nel segno della collaborazione tra associazioni che prevalentemente assistono pensionati e persone in difficoltà con strutture sanitarie private sensibili ai temi sociali.

Un bell’esempio che auspichiamo possa essere seguito anche da altri ed in altri ambiti e che dà il senso di una comunità solidale».

