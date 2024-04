Sampdoria intossicata dal pranzo di pesce: «Giocatori e staff con la dissenteria». Cosa è successo

Uno 0-0 che vale una vittoria, per come si era messa tra i calciatori. Quello che è accaduto ieri, sabato 20 aprile, alla Sampdoria impegnata in trasferta a La Spezia ha davvero dell'incredibile: i blucerchiati sono stati infatti colpiti da una dissenteria di gruppo, pare dopo un pranzo di pesce evidentemente tutt'altro che salutare.

A svelare il retroscena è stato il quotidiano genovese Il Secolo XIX: la dissenteria ha fatto fuori quattro titolari (Conti, Barreca, Ghilardi e Yepes) ed è probabilmente dovuta a un pranzo di pesce risalente a venerdì. L'intossicazione ha colpito sia i giocatori che lo staff ed è stata confermata anche dall'allenatore Andrea Pirlo, che in conferenza stampa ha detto che «prima del match abbiamo avuto un attacco influenzale e sapevamo che avremmo avuto poche forze. Depaoli stava malissimo».