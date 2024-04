I numeri non mentono mai. I numeri del Napoli sono lo specchio del disastro che si è consumato in questa scellerata stagione agonistica. Un fallimento totale sul piano sportivo per i campioni d'Italia in carica che hanno dilapidato quel capolavoro di bel calcio che aveva raggiunto al sua iperbole l'anno scorso con Luciano Spalletti in panchina. Non sono bastati tre cambi alla guida tecnica, quest'anno. Non è stato sfruttato il tempo che pure Aurelio De Laurentiis aveva avuto a disposizione l'anno scorso quando aveva virtualmente vinto il campionato con mesi di anticipo. A nulla è servita una campagna acquisti estiva che ha portato in dote pochi elementi, incapaci di sostituire i pochi giocatori che avevano fatto le valige. Men che meno è stato utile il mercato di riparazione. Un flop sotto tutti i punti di vista. Ed i numeri, sempre loro, sono impietosi.

APPROFONDIMENTI Napoli, la rabbia degli ultras dopo il ko di Empoli: «Non siete degni di questa maglia» Natan, la bocciatura è definitiva: quale futuro per il difensore brasiliano? Sarà rivoluzione tecnica: è Pioli la prima alternativa a Conte

Dopo 33 giornate di campionato, i campioni d'Italia sono fuori da tutti i giochi o quasi. Fuori dalla corsa scudetto praticamente all'alba del torneo, fuori dalla coppa Italia al primo turno (con quattro sberle prese in casa ad opera del Frosinone), fuori dalla Champions league e a serio rischio di chiudere la stagione addirittura senza qualificazione in Europa. C'è di più. Con 49 punti, il Napoli ristagna nella pancia della classifica e nessuno degli allenatori che si sono alternati sulla panchina azzurra ha saputo dare la scossa. Gli azzurri hanno vinto soltanto 13 volte, incassando 10 sconfitte e trovato altrettanti pareggi. Paradossalmente il tanto vituperato Rudi Garcia è quello che ha fatto meglio (o meno peggio), lasciando la squadra con 21 punti in graduatoria, in piena zona Champions League. Il suo sostituto Walter Mazzarri ha raccolto molto meno con lo stesso numero di partite (appena 15 punti). Ciccio Calzona che a sua volta ha preso il posto di Walter ha totalizzato finora 13 punti in nove gare. Numeri horror per chi porta lo scudetto sul petto.