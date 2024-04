45 minuti in campo. Anche questi non indimenticabili prima della bandiera bianca e della sostituzione. Natan de Souza esce ancora una volta dal campo tra i peggiori del match. Il brasiliano, stavolta, non lo fa neppure in un ruolo suo: Ciccio Calzona lo schiera terzino a sinistra vista l'assenza in contemporanea di Mario Rui, Olivera e l'influenza che becca Mazzocchi a poche ore dal match.

Il risultato? La giocata decisiva di Gyasi con il gol di Cerri che segnerà la gara arriva dal suo lato, in ritardo su una linea di passaggio che spalancherà all'Empoli di bla strada verso il vantaggio e verso la vittoria.

Natan bocciato? Sì, ma non è questa forse la preoccupazione più grande dei tifosi del Napoli e del club stesso. Il brasiliano era stato acquistato a sorpresa in estate dal Bragantino per sostituire Kim Min-jae, cosa di fatto mai avvenuta. Ma cosa succederà la prossima estate, quando tornerà ad aprirsi il mercato?

Il Napoli metterà mano al portafogli per la difesa: due i centrali obiettivo, ma in quel caso anche Natan andrebbe ceduto. L'altro indiziato, invece, è Leo Ostigard, anche lui al termine di due anni napoletani non all'altezza. Cessione? Cessione in prestito? Quel che è certo è che le indicazioni viste al primo anno europeo non sono rassicuranti. Anche se il giudizio resta obbligatoriamente in sospeso, vista l'annata disastrosa della squadra e la sua inesperienza che pure qualcosa hanno contato.