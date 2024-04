Napoli, De Laurentiis vuole portare la squadra in ritiro: ore concitate con i calciatori

La brutta sconfitta di ieri a Empoli non può passare inosservata: il Napoli di Francesco Calzona ha bisogno di una strigliata che, puntuale, è arrivata con Aurelio De Laurentiis.

Il patron azzurro era ieri al Castellani, ha parlato già ieri con i calciatori più rappresentativi della rosa e sta pensando in queste ore di riportare la squadra in ritiro.

Una soluzione che non è condivisa da diversa parte della rosa napoletana, proprio per questo sarebbero in atto diversi contatti in queste ore per comprendere al meglio gli umori di società e rosa.

Non sarebbe la prima volta quest'anno: già durante la gestione Mazzarri, infatti, gli azzurri erano stati accolti a Pozzuoli, nella struttura che solitamente gestisce i ritiri pre partita e che oggi accoglierebbe anche il ritiro richiesto dal patron, in caso di disponibilità.