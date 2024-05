«Inter? Ero molto vicino, poi è successo qualche cosa, ma niente di grave. Il Napoli? Non ero così vicino come si diceva. La Juventus? Su questo non so niente. Il mio sogno come calciatore? Voglio giocare in Champions League e vincere tutto quello che posso».

Samardzic è uno dei talenti su cui Fabio Cannavaro punto per salvare l'Udinese. Ma è stato anche l'oggetto del mistero del mercato estivo. Prima vicinissimo all'Inter, saltato perché non si era ben capito chi fosse il vero procuratore, poi al Napoli che lo ha cercato a lungo, per poi arrendersi tutto d'un tratto alla luce delle richieste del padre-manager, architetto a Berlino, che aveva alzato troppo le pretese. Annata strana, per il fantasista. Ora con Cannavaro sta tornando al centro del progetto friulano.