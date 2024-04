Nemmeno il derby di domani sera potrà cambiare il destino di Stefano Pioli. Nella stagione 2024-25 non sarà più lui alla guida del Milan. Oramai il destino del tecnico rossonero è segnato. E a questo punto diventa lui il primo indiziato per raccogliere il testimone di Francesco Calzona alla guida del Napoli. L’idea Pioli ha iniziato a stuzzicare la fantasia di Aurelio De Laurentiis già nei mesi scorsi, quando ha provato a lanciare qualche amo qua e là per sondare il terreno. Primi approcci che sul momento non hanno trovato terreno fertile, perché nella testa di Pioli c’era forte un solo pensiero: il Milan. Erano andati a vuoto, quindi, i sondaggi di De Laurentiis con l’entourage dell’allenatore. Non sembrava nemmeno un «a risentirci», eppure adesso le carte sono cambiate in tavola. Quegli approcci esplorativi dei mesi scorsi si sono intensificati nelle ultime settimane, quando il Milan si è allontanato dalla zona scudetto e giovedì scorso è stato addirittura sbattuto fuori dalla Roma dall’Europa League. Il segnale decisivo della rottura con il club rossonero è arrivato proprio dopo il ko dell’Olimpico in Europa. E nemmeno una grande impresa domani sera a San Siro, che vorrebbe dire solo rimandare la festa scudetto all’Inter, cambierebbe i piani della dirigenza del Milan. E per questo De Laurentiis - che pure non ha mai accantonato del tutto la pista Antonio Conte - sta davvero pensando di virare con forza su Pioli. Dovrà essere lui a raccogliere le ceneri di un Napoli passato in nove mesi dalle stelle dello scudetto conquistato con Spalletti alle stalle di una classifica triste, anzi tristissima.

APPROFONDIMENTI Empoli-Napoli 1-0, basta Cerri a battere Calzona La pagella: si salva solo Lobotka L'Analisi Ignorante: tenimmo 'o muorto dinto 'o Calzona

Il progetto

A differenza di una stagione fa, quando De Laurentiis si ritrovò a fine anno senza allenatore e senza direttore sportivo con un campionato alle porte e uno scudetto da onorare, il patron del Napoli ha già individuato il primo dirigente da inserire nell’organigramma. Giovanni Manna sarà il ds e dovrà fare il mercato, ma innanzitutto dovrà scegliere il prossimo allenatore insieme al presidente. Stefano Pioli arriverebbe dopo uno scudetto vinto con il Milan e due stagioni di alti e bassi. Porterà la sua esperienza e quella tranquillità nella gestione che ne ha caratterizzato il lavoro con il club rossonero. Quella di Antonio Conte non è una pista alternativa. Si tratta di una pazza idea che solletica la mente del presidente De Laurentiis già da ottobre, quando pure lo avrebbe voluto portare subito alla guida del Napoli al posto di Rudi Garcia. Quel discorso è rimasto aperto e per questo con l’arrivo dell’estate il patron spera sempre di riuscire a convincerlo a suon di milioni. Un sogno che al momento sembra essere proibito, motivo per il quale De Laurentiis è pronto ad accogliere Pioli.

Le scelte

Risolto il capitolo allenatore, il Napoli dovrà poi pensare a quello relativo all’organico. Victor Osimhen ha la valigia pronta e aspetta solo di capire su quale aereo imbarcarla. Sostituire il nigeriano sarà la priorità per il nuovo direttore sportivo. Con i 120 milioni di euro della clausola si può pensare di lavorare bene sul mercato, ma di sicuro non ci sarà margine di errore. Khvicha Kvaratskhelia resta il punto fermo per la prossima stagione. Dovrà rinnovare al più presto per ritrovare serenità e sentire la fiducia da parte delle società. Poi si penserà alle altre mosse come l’erede di Zielinski, un vice Di Lorenzo e un difensore centrale per colmare la voragine lasciata dall’addio di Kim.