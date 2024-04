Empoli-Napoli 1-0, l'Analisi Ignorante: tenimmo 'o muorto dint' 'o Calzona

Tutto sommato stiamo continuando a scrivere la storia. Non credo ci sia mai stata una squadra che, l' anno dopo aver vinto lo Scudetto, abbia fatto accussì schifo

Subito perle di IGNIORANZA: minuto di silenzio (per lo sfortunato Mattia Giani) e Adl con la sensibilità del tritapatate, se ne sbatte e continua a parlare a telefono.

Io intanto non ho ancora capito se lo Speaker del Castellani è una donna che si è fumato un COMIGNOLO o MARIO GIORDANO

Partiti.

Manco il tempo di chiedermi con che piglio affronteremo il match, che già Natan ha chiarito perché non vedeva il campo da quattro mesi e J-DI LO si fa mangiare in testa da Cerri che non segnava da tre anni. E l' ultima volta era stato in allenamento. 1-0 MANNAGGIA TUTTE LE COSE 😤

La reazione ovviamente non è nemmeno immaginabile. Il Napoli è un PC che andrebbe formattato

L' Empoli fa quello che vuole. Sull' asse Niang- Cambiaghi altra occasione pericolosa per i toscanoimentre io mi ritrovo a chiedere come sia possibile che il Brasile abbia oltre 215 milioni di abitanti e il Napoli sia stato capace di prendere i due più scarsi

Sono talmente frustrato che vorrei gridare : "FUORI LE PALLE" ma ho il timore che fraintendano ed escano tutti e 11 dal campo

Andiamo al riposo sull' 1-0

Sintesi di questo primo tempo: continuando di questo passo ci revocano pure lo Scudetto dell' anno scorso

Ripresa

Non c è da chiederci come rientreremo. L' unica certezza è che più aumentano i posti in Champion, e piu' giochiamo una CHIAVICA!

Intanto, abbiamo superato l' ora e si registrano ancora ZERO tiri a porta.

Potrebbe rimediare Anguillone che però fa una MICHUATA e quindi, ciccia

TENIMMO 'O MUORTO INTO 'O CALZONA

Il Napoli dà la sensazione di non riuscire a segnare nemmeno se la partita durasse SEI ORE

Ma Perché togliere Anguissa e rischiare il 4231 quando puoi togliere San Kvicha Martire da Tbilisi?

Intanto, facendosi fare in velocità da Luperto (LUPERTO!) Capefrittata dimostra in realtà un attaccamento alla maglia tale da fare in modo che nessuna squadra pagherà mai i soldi della clausola

In tutto questo, una buona notizia c è: dopo aver visto la partita, Antonio Conte ha sciolto la riserva ed ha deciso di firmare. Per l'Empoli.

CHIFFIIIIIII. Così. Senza un motivo apparente

Il Cholito all' 88° è un po' come aprire l' ombrello dopo che ti sei impurpato d'acqua

Finisce 1-0

Mi dovete credere: mi state facendo rimpiangere i tempi dell' ammutinamento. Perché lì, almeno, sotto la maglia c era un cuore che batteva. Qua invece...

Vado a difendere il Mangiarane che è appena stato arrestato per guida in stato d'ebbrezza, ciao