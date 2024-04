Monza-Napoli, striscione e protesta dei tifosi ultras che entrano in ritrardo: «Assenti come i vostri cogl***»

Protesta dei tifosi del Napoli all'ingresso della squadra in campo a Monza.

Dal settore ospiti è stato infatti esposto uno striscione eloquente: «Assenti come i vostri...» con chiaro riferimento agli attributi della squadra azzurra, che ha cominciato male anche nella trasferta brianzola.

Gli ultras hanno fatto ingresso nel settore ospiti con un po' di miuti di ritardo proprio per mandare un segnale alla squadra in campo, che arriva dalla bruciante sconfitta contro l'Atalanta di una settimana fa e avrebbe voluto a Monza provare a rialzare la testa.

Come annunciato da un comunicato degli Ultras 1972, parte della tifoseria organizzata non ha preso posto nell'area destinata, in segno di protesta dopo i risultati sotto le aspettative in campionato. I tifosi si sono posizionati nell'area di accesso alle gradinate. In precedenza, fuori dallo stadio Maradona, era stato esposto uno striscione con scritto «Muti per amore».