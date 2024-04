Pepe Reina si è regalato un giorno da turista a Napoli, quella Napoli che non ha mai rimosso dal proprio cuore. Il portiere del Villarreal - in azzurro dal 2013 al 2018, nel mezzo una stagione da vice Neuer al Bayern Monaco - ha fatto visita ai Quartieri Spagnoli, nel cuore della città, facendo anche tappa al murale di Diego Armando Maradona in quello che ormai è noto a tutti proprio come Largo Maradona, concedendo fotografie e autografi ai tifosi presenti.