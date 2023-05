Napoli, Reina e i rimpianti: «Avrei voluto vincere lo scudetto»

Mille partite in carriera e un finale tutto da scrivere. Pepe Reina si gode gli ultimi chilometri con addosso la maglia del Villarreal: «Non mi aspettavo di arrivare così lontano, sembrava irraggiungibile. Oggi assaporo e gusto ogni momento in campo e fuori. Sprto di poter aiutare questo club quando smetterò perché mi sento a casa» ha detto a Marca «Allenatore? Sì, quella è la mia strada. Vorrei essere un mix di tutti quelli che ho avuto. A livello di empatia, però, vorrei essere come Gattuso. Ma giocherò un altro anno ancora».

«Sono stato felice per il Napoli» ha continuato l’ex portiere azzurro. In Italia quattro stagioni e quello scudetto solo assaporato nel 2018 «Che rammarico, avrei voluto vincerlo. Sarebbe stato il trionfo più importante della carriera perché vincere uno scudetto a Napoli è diverso che in ogni altra città del mondo.

Abbiamo vinto una Coppa lì ed è stato incredibile, figurarsi il campionato. Ma sono felice per loro e ora speriamo che non arrivi il prossimo tra altri trent’anni».