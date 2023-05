Napoli, il premio scudetto di De Laurentiis: 8 milioni lordi da dividere in parti uguali

Eccolo il premio scudetto. Alla vigilia degli ultimi due impegni stagionali da campioni d'Italia, la squadra ha avuto formalizzato il superpremio per la stagione da favola: più o meno 8 milioni lordi da dividere in parti uguali.

Adesso tocca a Luciano Spalletti trattare con Aurelio De Laurentiis. In ballo ci sono la pratica del divorzio e le condizioni che il patron deve dettare: se, come pare desideri, vuole regalarsi un anno sabbatico, De Laurentiis allora lo libererà, firmerà la risoluzione e non farà pesare l'anno di contratto. Altrimenti, la squadra che lo vuole ingaggiare dovrà discutere le modalità con cui prenderlo. Perché non sarà semplice accasarsi senza l'ok del Napoli. Un po' come avvenne dopo la separazione poco consensuale con Sarri.