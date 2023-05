Kim Min-Jae è il punto interrogativo più grosso per il futuro, il Manchester United potrebbe assicurarselo pagando tra il primo e il 15 luglio la clausola rescissoria di circa 60 milioni. Una situazione destinata a diventare calda quest'estate, anche perchè oltre allo United potrebbe decidere di muoversi anche un altro club di Premier League, il Chelsea.

Il Napoli, quindi, comincia già a monitorare diversi profili di difensori centrali per sopperire all'eventuale partenza del difensore sudcoreano, grande protagonista di questa stagione e tra i migliori in campo anche domenica sera nel match contro l'Inter. Seguito con grande attenzione l'austriaco Kevin Danso del Lens, squadra francese che sta disputando una grande stagione e a due giornate dalla fine è seconda in classifica a 6 punti dalla capolista Psg. Danso ha giocato 35 partite su 36 (34 da titolare) saltando solo l'ultima sfida contro il Lorient per squalifica: 24 anni, nazionale austriaco, grande forza fisica accoppiata a una buona velocità. Il profilo italiano seguito è Giorgio Scalvini, 19 anni, il promettente difensore dell'Atalanta, già nel giro dell'Italia di Mancini, piace anche all'Inter: la valutazione è tra i 45 e i 50 milioni. Altro difensore monitorato è il greco Kōnstantinos Mavropanos, 25 anni, dello Stoccarda, alla quarta stagione consecutiva in Bundesliga.

Punto fermo è Amir Rrahmani, atteso l'annuncio del suo rinnovo con il club azzurro fino al 2027: la fumata bianca è sempre più vicina per il difensore acquistato nell'estate 2020 dal Verona. Un altro rinnovo dopo quello di Juan Jesus fino al 30 giugno 2025, con opzione per il club fino al 2027. E in difesa il vero pilastro è Giovanni Di Lorenzo, il capitano che è legato da un contratto con il Napoli fino al 2026 ed ha manifestato la voglia di prolungare ulteriormente l'accordo.

Punti fermi Lobotka e Anguissa, tutti e due hanno già rinnovato il contratto e rappresentano il presente e il futuro del club azzurro. Piotr Zielinski ha manifestato la voglia di proseguire l'avventura a Napoli: il suo contratto è in scadenza nel 2025, quest'estate ripartirà la trattativa per il rinnovo tenendo presenti quelli che sono i parametri del club azzurro. Andrà via Demme che ha giocato pochissimo quest'anno, il centrocampista tedesco è stato vicino alla cessione già a gennaio, situazione che si svilupperà quest'estate. Non verrà riscattato Tanguy Ndombele dal Tottenham che tornerà in Inghilterra. Saranno due quindi le pedine al momento da sostituire in organico per la prossima stagione. Diversi i centrocampisti seguiti dal Napoli, tra questi il giapponese Daichi Kamada dell'Eintracht Francoforte, avversaria degli azzurri in Champions League, che piace anche al Milan: può ricoprire più ruoli e quest'anno in Bundesliga ha ripetuto la bella stagione già vissuta l'anno scorso con la formazione tedesca che riuscì a vincere l'Europa League. Un centrocampista seguito con grande attenzione è Lazar Samardzic dell'Udinese, 21anni, un giovane molto interessante anche in chiave futura: molto positiva questa seconda stagione in maglia bianconera. Cinque reti e 4 assist in campionato, 35 presenze su 36 (è rimasto in panchina soltanto nel match di andata contro la Salernitana). Altro centrocampista, dalle caratteristiche più offensive, che il Napoli segue già da tempo è Davide Frattesi del Sassuolo, 23 anni, seguito anche dalla Roma e da altri club di serie A.

Hirving Lozano è in scadenza di contratto nel 2025, finora non ci sono stati spiragli per il rinnovo: se ne ricomincerà a parlare quest'estate per verificare se potranno esserci novità in senso positivo. Altrimenti per il messicano, che si è infortunato al ginocchio contro la Fiorentina e potrà ricominciare ad allenarsi a metà luglio in ritiro, potrebbe prospettarsi una cessione in estate. Victor Osimhen è seguito dai topo club europei, a cominciare da quelli di Premier. Tra gli attaccanti monitorati dal club azzurro Beto dell'Udinese e il canadese Jonathan David del Lille.