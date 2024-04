I 120 milioni di Victor Osimhen, pronto ad andare via alla fine di questa stagione. E poi la ricerca del suo successore. Mettete in un frullatore e avrete le priorità di primavera. I centrali devono essere almeno due: il sogno è il ritorno di Kim ma è operazione ora faraonica (e c’è la Juventus che ha pure puntato i fari). Più facile, ma sempre molto costosa, la pista che porta a David Hancko del Feyenoord. Nell’Atalanta ci sono Hien e Scalvini, nell’Udinese quel Perez che non è approdato a gennaio per via della richiesta del suo agente di super commissione. Che ora è pronto ad abbassare le pretese. E nel Torino il gioiellino Buongiorno che vogliono tutti e che Cairo non vende per meno di 40 milioni di euro.

APPROFONDIMENTI Napoli, Conte verso il no Kim Min-jae, la pazza idea di ADL Ed, è sfida aperta con la Juventus

I 120 milioni che il Psg si prepara a versare verranno investiti per il successore: in ballo Jonathan David e Santiago Gimenez. Ma in partenza c’è anche Simeone (e c’è la suggestione di uno scambio con Ciro Immobile). Senza perdere tempo, tutti al lavoro per il prolungamento di Khvicha Kvratskhelia: contratto fino al 2028 ad almeno 3,5 milioni di euro di ingaggio (oltre i bonus per assist e gol che non mancano mai). Senza clausola, anche se gli agenti ne vorrebbero una per la Premier. Jugeli ha fatto sapere che Barcellona e Psg hanno fatto un sondaggio ma la priorità è il rinnovo con il Napoli.