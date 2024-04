Dries Mertens con la maglia numero 14, quella indossata a Napoli dal 2013 al 2022. Ma di un'altra squadra, quella del Montecalvario, la squadra dei Quartieri spagnoli che è stata promossa in Prima categoria. L'ex bomber azzurro, in questi giorni a Napoli, si è recato in uno dei locali sponsor del team e ha ricevuto la maglia, girando poi un video per fare i complimenti per la promozione.