«Dries non è mai stato in grado di farlo. Ha sempre fatto ruotare la sua vita nel segno del calcio. Così abbiamo deciso insieme di viaggiare per un anno», afferma Kat dello Studio Brussels. Viaggeranno in Australia, Nuova Zelanda, Bali e Filippine. «Così possiamo restare lì almeno tre mesi». Il loro figlio, Ciro Romeo, scoprirà così il mondo in giovane età.

APPROFONDIMENTI Recuperi record al Mondiale: 61' in 4 partite. E Collina aveva spiegato: «Così cambia il conteggio» ​Argentina, che flop all'esordio: l'Arabia Saudita rimonta e vince 2-1. Messi (gol su rigore) e 14' di recupero non bastano Iran, i calciatori non cantano l'inno

Domani l'esordio con il Canada. Con Dries Mertens, il re dei gol in maglia azzurra che potrebbe prendere il posto di Lukaku, che per almeno due partita sarà assente. L'unica prima punta alternativa a Lukaku è ancora Michy Batshuayi, che il Chelsea ha venduto in Turchia dopo anni in prestito qua e là. A 29 anni la sua carriera ha promesso molto e mantenuto pochino, ma ha sempre più probabilità di essere lui il vice Lukaku. Qualche chance la conserva l’ex Napoli Mertens, che pure ha ricoperto il ruolo di centravanti in magli azzurra dove detiene con 148 gol il record dei marcatori. In generale però il talento dei belgi è molto concentrato su trequartisti e seconde punte, tra cui l’emergente Trossard del Brighton.