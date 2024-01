La storia di Licia Fertz, influencer e modella a 93 anni

Quando Licia Fertz è rimasta vedova ha sentito dentro di sé che la sua vita era finita. Aveva dedicato l'ultimo decennio della sua esistenza a suo marito che era ammalato e con cui era stata sposata per 64 anni. La perdita del compagno di una vita l'aveva fatta sprofondare in una profonda depressione e si sentiva anche un peso per la sua famiglia. Fino a quando, su iniziativa e con l'aiuto del nipote, ha scoperto i social network.

«Ciao Instagram. C'è spazio per una donna di 88 anni?». Questo è stato il suo primo post della donna che è comparso sull'account @buongiornononna e che ha dato il via a una carriera che l'ha consacrata, a 93 anni, modella e influencer con più di 200mila follower e è entrata tra le 100 Donne del 2023 secondo la BBC, insieme a Michelle Obama e Amal Clooney. Vera rivelazione, Licia è stata incoraggiata a posare nuda per la copertina della rivista Rolling Stone, ha stupito con i look più audaci, sfidando tutti i pregiudizi sull'età, sugli anziani e sugli stereotipi che di solito li accompagnano.

«Sapevo a malapena cosa fosse Internet quando sono entrata in quel mondo. Stare a casa e comunicare attraverso la Rete è stato il miglior antidepressivo», racconta la donna dal suo profilo, chiacchierando quotidianamente con i suoi follower che hanno dai 18 a oltre 65 anni e che sono sparsi in tutto il il mondo. Dal suo profilo Instagram, Licia, residente a Viterbo, dice che quello che cerca è ispirare le persone ad amarsi così come sono e a non aver paura di invecchiare. La donna non ha avuto una vita facile: ha vissuto gli orrori della Seconda Guerra e prima di diventare vedova ha già pianto la morte di una figlia, morta a 28 anni.