Kyle Marisa Roth, morta la tiktoker 36enne: commentava le principali notizie di gossip in Usa. Quel giallo su Michael Jackson

Kyle Marisa Roth, una tiktoker molto seguita negli Stati Uniti, famosa per i suoi video di gossip su celebrità e scandali, è morta all'età di 36 anni. La notizia è stata diffusa dalla sorella, Lindsay Roth, tramite un post su Instagram, suscitando immediatamente un'ondata di reazioni da parte della community online. Lindsay ha condiviso il triste annuncio lunedì, rivelando che Kyle è deceduta la settimana scorsa. «Non sappiamo ancora cosa sia successo», ha scritto. Tra le migliaia di post di condoglianze e cordoglio che si leggono in questi giorni, ce n'è qualcuno che, invece, sta provando a gettare qualche ombra sul decesso.

Chi era Kyle Marisa Roth

Kyle Roth era celebre per i suoi video su TikTok, dove aveva oltre 170 mila follower e analizzava le notizie di gossip, commentandole e condividendo pettegolezzi sulle celebrità più controverse di Hollywood.

Spesso iniziava con il suo caratteristico saluto: «Vuoi di più? Ti darò di più». Il suo ultimo video, che commentava con ironia la partecipazione congiunta di Tom Sandoval e Jojo Siwa nel programma “Special Forces” di Fox, ha raggiunto oltre 2 milioni di visualizzazioni.

I sospetti

Il fatto che non si conoscano ancora le cause della morte di Kyle ha fatto sorgere dei sospetti tra qualche fan della tiktoker. Un utente, in particolare, ha fatto presente che recentemente la Roth ha caricato un video in cui parlava del coinvolgimento di Oprah Winfrey e David Geffen nel tentativo di diffamazione ai danni di Michael Jackson per mezzo del documentario Leaving Neverland. Insomma, secondo qualcuno la tiktoker potrebbe aver “esagerato” questa volta, essendo arrivata a criticare e accusare degli “intoccabili” della televisione Usa come Winfrey e Geffen, insinuando che ciò potrebbe essere collegato alla sua morte.