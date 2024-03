Cat Janice, morta a 31 anni la cantautrice diventata virale su TikTok: al figlio di 7 anni tutti i diritti del suo ultimo brano

È morta a soli 31 anni Cat Janice, la cantautrice americana diventata famosa sui social grazie al racconto della sua malattia. Malata di sarcoma, lo scorso gennaio aveva dato l'annuncio ai fan, dichiarando anche di aver trasferito i diritti della sua musica al figlio di sette anni.

La scomparsa

Aveva solo 31 anni Cat Janice, la cantautrice e musicista americana morta ieri mattina a seguito di una lunga battaglia contro il sarcoma. A darne l'annuncio la famiglia, che con un post su Instagram ha comunicato ai follower la triste notizia: «Questa mattina, dalla sua casa d'infanzia e circondata dalla sua amorevole famiglia, Catherine è entrata serenamente nella luce e nell'amore del suo creatore celeste. Siamo eternamente grati per l'esplosione d'amore che Catherine e la nostra famiglia hanno ricevuto negli ultimi mesi. Cat ha visto la sua musica andare in posti che non si sarebbe mai aspettata e riposa nella pace di sapere che continuerà a provvedere a suo figlio attraverso la sua musica. Questo non sarebbe stato possibile senza tutti voi».

Lo scorso gennaio, infatti, oltre a comunicare ai fan che dopo tante battaglie il cancro «aveva vinto», la ragazza aveva pubblicato un nuovo brano, intitolato "Dance You Outta My Head", dedicato e "destinato" al figlio Loren.

Cat Janice aveva infatti chiesto ai suoi ammiratori di «cominciare a mettere da parte» perché gli incassi della sua ultima canzone sarebbero andati tutti al figlio ancora bambino. «Sto trascinandomi a fare radioterapia per guadagnare ancora qualche giorno e vedere che questo brano esca», aveva poi scritto su TikTok alla vigilia del debutto della canzone: «Ho cambiato tutti i diritti per lasciare qualcosa a mio figlio. Non ho molto altro da dargli».

"Dance You Outta My Head" da allora è diventata la colonna sonora di quasi 200mila video su TikTok, salendo anche al primo posto della top 50 della piattaforma e facendosi strada nella top 10 di Billboard per le canzoni Dance/Elettroniche. Su Spotify la canzone è stata scaricata quasi 13 milioni di volte. È stata usata anche da influencer come Charli D'Amelio che aveva chiesto al suo pubblico di scaricare il brano in streaming. Cat Janice aveva appreso di essere gravemente malata nel 2022. In luglio, dal letto di ospedale, aveva annunciato che il cancro se ne era andato, ma l'anno scorso la malattia era tornata, questa volta ai polmoni e in forma molto aggressiva: un mese fa la ragazza aveva deciso di interrompere ogni terapia limitandosi a cure palliative.