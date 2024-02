«La mia ragazza pretende regali e cene ogni giorno, ma non posso permettermelo. Mi ha detto "di fare l'uomo" e l'ho lasciata»

Ah l'amour. Oggi è sempre più difficile incontrare la persona giusta, condividerci le giornate, le passioni, i pensieri e gli ideali. A volte è solo una questione mentale, altre volte solo attrazione fisica. Ma quando si capisce che non si è fatti per stare insieme e che si sta solo perdendo tempo? Un ragazzo - "TrentinoNoFlowers" - ha raccontato la sua esperienza su Reddit spiegando di aver capito che la sua fidanzata non era la persona con la quale avrebbe voluto mettere su famiglia e passarci la vita insieme: «Pretendeva regali, cene e attenzioni ogni giorno senza mai pagare la sua parte. Mi sminuiva e non capiva che non avevo le possibilità economiche per fare tutto questo», ha spiegato il giovane a cuore aperto.

«Anche a noi maschi piace essere portati a cena fuori e non mi sento meno maschio se è una donna a propormi di andare a teatro», ha raccontato il giovane, un po' arrabbiato e un po' deluso per com'è finita la relazione con la sua ragazza. "TrentinoNoFlowers" si è messo a nudo con il pubblico di Reddit precisando che l'ex non è una strega senza cuore, ma solo una persona materialista.

Un giorno parlavano di figli e convivenza e quello seguente lei dormiva sul pavimento della camera del fidanzato, dopo essersi lasciati.

Una ragazza che voleva essere trattata come una principessa: viziata e scarrozzata da una parte all'altra, fra cene, cinema, spettacoli e uscite con gli amici. Senza pagare e ricambiare, senza mai dire "grazie". Al contrario, la ragazza avrebbe sempre sminuito i gesti del fidanzato che cercava in tutti i modi di stare al passo delle sue richieste: fiori, messaggi carini, bowling... tutto per farla felice nonostante i pochi soldi nel portafogli. «Mi chiamava tirchio e mi diceva di fare l'uomo», ha detto lui. Dopo l'ennesimo affronto e giorni di discussioni il ragazzo ha deciso di prendere in mano la situazione e di agire per amor proprio.

"TrentinoNoFlowers" è arrivato al capolinea ieri sera: «L'ho lasciata», ha fatto sapere agli altri utenti che si erano appassionati alla storia. Lei l'ha accusato di non essere alla sua altezza e che «vale meno di zero». Adesso il giovane è libero, ma con il cuore spezzato. Ha però una consapevolezza in più rispetto a prima: «La pochezza di questa donna mi ha lasciato in un certo senso sereno, mi ha dato la conferma che per quanto io ci possa provare il problema non viene da me». La sua sarà una scelta definitiva?