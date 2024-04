Elisabetta Gregoraci, la vacanza a Marrakech con Giulio Fratini dopo il lutto in famiglia: «Cucù»

Elisabetta Gregoraci ha affrontato giorni molto difficili a causa di un lutto molto grave che ha colpito la sua famiglia. Purtroppo non ha voluto rivelare nulla di più perché i suoi parenti le hanno chiesto molta riservatezza e lei ha rispettato il loro volere. I fan più affiatati hanno comunque notato la tristezza nei suoi occhi e anche il fidanzato Giulio Fratini ha voluto fare qualcosa per la sua amata.

Il viaggio a Marrakech

Giulio Fratini ed Elisabetta Gregoraci sono volati al caldo, a Marrakech in Marocco per trascorrere sotto al sole le giornate di vacanza e di ponte che partono oggi, 25 aprile, nel giorno della Festa della Liberazione. La coppia ha condiviso alcuni scatti della residenza dove trascorreranno questi giorni e la conduttrice ha mostrato a tutti il suo primo look da spiaggia: un costume a due pezzi, bianco con striscie nere e celesti, occhiali da sole sempre presenti e un lieve sorriso accennato: «Cucù!»