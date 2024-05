Elisabetta Gregoraci, prove di convivenza con il fidanzato Giulio Fratini? Le foto al supermarket fanno sognare i fan

Dal Marocco alle corsie del supermercato di Montecarlo, Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono sempre pià vicini e sempre più complici. La coppia è volata a Marrakech per trascorrere il ponte del 25 aprile tra il sole caldo del Marocco e le incredibili avventure tra i cammelli e le scimmiette. «Mi sto perdendo nei tuoi colori vivaci, nelle tue stradine strette e nei tuoi profumi intensi e particolari! Quanti angolini speciali da immortalare», ha scritto la Gregoraci nel post dove ha riassunto la sua esperienza nella città marocchina, insieme al fidanzato.

La coppia è poi tornata a casa, dove ha terminato questo lungo ponte, con il primo maggio.

Il grande passo

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono complici più che mai.

La coppia che non si mostra spesso sui social, ha condiviso numerose foto e video insieme durante questa lunga fuga in Marocco e il ritorno a casa. Ieri i due sono andati a fare la spesa insieme e hanno condiviso uno scatto molto dolce che li ritrae tra le corsie del supermercato, in uno scatto che sa di quotidianità e, forse, convivenza.

«Piccola Eli cucina», scrive Giulio Fratini nelle sue storie Instagram, anticipando che i due ceneranno insieme e lei cucinerà per lui. Che sia l'inizio di una possibile convivenza? I due, d'altronde, si frequentano già da qualche anno e la complicità sembra essere sempre più crescente.