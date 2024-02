«Ho abbandonato la mia carriera per essere una moglie tradizionale. Tutti mi chiamano schiava, ma io sono una mamma felice»

Nella società moderna, la figura della donna è molto cambiata rispetto a un tempo. Ora, le donne desiderano costruirsi la propria vita in modo indipendente senza dove per forza fare affidamento su un uomo oppure sognano di avanzare nella propria carriera e nell'ambito del lavoro. Non la pensa così una mamma, che si definisce moglie tradizionale, e che ha raccontato la sua storia su Reddit scatenando una vera e propria polemica nei commenti degli utenti.

La protagonista della storia ha raccontato su Reddit la sua situazione: «Ho 25 anni, sono sposata e ho due figli.

Fino a qualche anno fa, non avrei mai pensato di poter fare la vita che sto facendo adesso: ero molto ambiziosa e avrei fatto di tutto per sviluppare al meglio la mia carriera e, magari, avere successo. Poi, però, ho incontrato quello che sarebbe diventato mio marito e ci siamo fidanzati quasi subito. Dopo il matrimonio, ero così piena d'amore che ho pensato che un buon lavoro non mi avrebbe mai dato tutte le soddisfazioni che, invece, si hanno vedendo sorridere i membri della propria famiglia. Quindi, ho deciso di diventare una moglie tradizionale: cucino, lavo, stiro e faccio le pulizie domestiche. Ciò che mi dà molto fastidio è il fatto che la gente mi consideri una schiava solo perché mi piace fare la casalinga o la mamma in tutto e per tutto. Io sono felice della mia vita e penso che le donne che non si occupano delle proprie case o famiglie siano quelle davvero infelici».

Il post della mamma-moglie perfetta ha riscosso molto successo su Reddit, tanto da suscitare una vera e propria polemica nei commenti. Qualcuno ha scritto: «E poi, sui social, c'è chi parla di emancipazione femminile...» oppure ancora «Credo che ognuno trovi la propria felicità in modi diversi. Se a te piace essere una casalinga, va bene, ma non giudicare chi non lo vuole essere perché, in questo modo, diventeresti uguale a chi ti giudica».