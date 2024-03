Omicidio Pierina Paganelli, le parole della moglie di Louis: «Abbiamo ricevuto minacce»

È abbastanza chiaro che ci sono degli indizi che portano in una direzione. Sono solo io che li vedo?

Io ho saputo di questa relazione tra loro il 31 ottobre, da quel momento ogni rapporto con Manuela è cessato per me. È stato un dolore, un dispiacere, una delusione. Ho dichiarato che ho la sensazione che qualcuno cerchi in tutti i modi di tirare dentro questa faccenda sia me che Louis. Non faccio nomi, ma penso che sia abbastanza facile evincerlo. Se Manuela ha usato mio marito? Non ho elementi per dirlo. Io, da quando è successo questo fatto, ho chiuso ogni rapporto: non ci parliamo, non ci vediamo, se la incontro fortuitamente per le scale purtroppo sono costretta a incrociare la sua strada, ma altrimenti la evito. La questione dei 2000 euro per quanto mi riguarda è assolutamente inspiegabile.