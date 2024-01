Alessia Pifferi manipolata dalle psicologhe? La sorella: «È completamente cambiata, lei non è così remissiva»

«Sentire queste cose onestamente fa venire i capelli in piedi, pensare che le persone di cui ti fidi facciano un lavoro così non lo so… spero sia fatta chiarezza». Così Viviana, sorella di Alessia Pifferi, commenta l’indagine a carico delle due psicologhe del carcere di San Vittore e di Alessia Pontenani, legale della donna accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana.

Alessia Pifferi, le psicologhe del carcere accusate di favoreggiamento, il test in cui dicevano: «Ha un quoziente intellettivo di una bimba di 7 anni»

A "La Vita in Diretta", il programma di Rai1 condotto da Alberto Matano, Viviana racconta che la sorella Alessia «è una persona completamente cambiata dalla persona che è stata arrestata quella sera, anche il modo di parlare che aveva in casa nostra era completamente diverso da quello che c’è stato in udienza...

lei non è la persona così remissiva. Qualcosa è cambiato sicuramente, lei non avrebbe mai risposto in maniera così remissiva a nessuno – ribadisce Viviana - quello non è il suo carattere, il carattere di mia sorella è quello che è venuto fuori la sera dell’interrogatorio, quello che è venuto fuori nella lettera che mi ha mandato dal carcere piena di accuse e parole con un tono molto autoritario e non remissivo. Quella è lei. Spero sia fatta chiarezza e se c’è qualcosa che non va che venga fuori».