Robert Downey Jr., la moglie Susan: «In amore abbiamo una regola che non può essere infranta». Ecco qual è

Robert Downey Jr la scorsa settimana ha dedicato a sua moglie il primo Oscar della sua carriera, vinto come miglior attore non protagonista nel film Oppenheimer. Susan Nicole Levin (Downey) è una produttrice cinematografica e produttrice televisiva statunitense, sposata con «Ironman» dal 2005. La donna ha rivelato un segreto intimo sulla sua relazione con Downey jr. Nonostante il loro amore sia sbocciato oltre vent’anni fa c'è una regola che entrambi non possono proprio infrangere.



La regola d'oro

«Abbiamo la regola delle due settimane», ha raccontato in un’intervista a People, che ha messo il marito sulla sua nuova cover. «Un tempo che spesso sembra troppo lungo, ma comunque sia non passiamo mai più di 14 giorni senza vederci, senza che la famiglia stia tutta insieme», ha aggiunto Susan facendo riferimento anche ai due ragazzi di casa, Exton (12) e Avril (9). «Fortunatamente, quando possiamo, riusciamo ad essere pure un gruppo itinerante».



Sono entrambi molto impegnati nel loro lavoro, ma Susan spiega che «è fondamentale avere una base a posto, poi fluire con quello che accade. La buona notizia, per noi, è che davanti alla telecamera ci va soltanto lui, quindi da produttrice ho più flessibilità in termini di spostamenti», ha concluso poi concluso la moglie di «Sherlock Holmes»