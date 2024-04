Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: «Ecco come gli ho detto che fossi incinta». Il tenero video

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga diventeranno presto genitori. La coppia sta condividendo ogni giorno su Instagram con i propri follower la loro felicità legata a questo nuovo capitolo della loro vita. I due ex gieffini hanno annunciato la gravidanza con un tenero video via social qualche mese fa, svelando l'arrivo di una splendida bambina. A distanza di qualche mese invece, Rosalinda ha voluto condividere con i suoi follower il momento in cui Andrea ha scoperto che sarebbe diventato papà per la prima volta.

L'annuncio

Il video è stato ripreso con il cellulare da Rosalinda Cannavò il 2 gennaio 2024. «Ho deciso di dire ad Andrea che il nostro sogno più grande stava per diventare realtà», ha scritto l'ex gieffina su Instagram. Nel video è possibile notare il momento in cui Andrea ha aperto la scatole ed ha visto il test di gravidanza. Lui ha subito esclamato, visibilmente commosso: «Che ca**o dici? Amore lo sapevo ti amo tantissimo». Numerosi sono stati i commenti dei fan a corredo del post Instagram di Rosalinda. «Meravigliosi, siete stupendi», scrivono la maggior parte dei fan.

Quando nascerà

Stando a quanto hanno rivelato i futuri genitori a Verissimo, la piccola nascerà il prossimo settembre e tra i nomi papabili ci sarebbero Dafne o Camilla.