Verissimo, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga genitori: «Quando nasce nostro figlio, sul nome abbiamo dei dubbi...»

Silvia Toffanin con Verissimo non si ferma neanche per il weekend di Pasqua. La conduttrice ha ospitato nel suo salotto Mediaset su canale 5, durante la puntata di sabato 30 marzo, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, la coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip e che ora è in dolce attesa del primo figlio. La loro gioia contagiosa e il legame che li unisce sono percepibili subito. «Meglio di così non può andare, siamo davvero felicissimi. È stata dura tenerlo per noi. La scadenza è il sei settembre ed oggi sono al quarto mese», ha ribadito Rosalinda.

La gravidanza

«Io e Andrea non abbiamo mai avuto un primo appuntamento ma abbiamo fatto tutto con i giusti tempi, step by step - ha sottolineato Rosalinda - Lui non ha mai avuto pregiudizi nei miei confronti e questo non è da tutti.

Dimostra il suo grande cuore. Ho fatto il test di gravidanza con la mia amica e quando sono rientrata a Milano e ho fatto trovare ad Andrea una scatola con all'interno il test di gravidanza».

Rosalinda ha spiegato come sta vivendo la gravidanza a Silvia Toffanin. «I primi mesi sono stata un po' più preoccupato però grazie al supporto della mia famiglia sono più serena. Il nome? Ancora non lo sappiamo. Se è maschio siamo tendenti al Teo perché era il nome del mio amico Teodosio. Sulla femmina siamo indecisi. Abbiamo pensato a Dafne ma poi abbiamo cambiato un po' perché a lui piace il nome Camilla».

«Lo desideravo e lo sognavo - ha continuato Rosalinda - In passato ho sofferto di anoressia e pensavo: chissà se un giorno succederà. Oggi non posso ringraziare di questo grandissimo dono».

«Noi viviamo da sposati manca solo l'anello ma arriverà», ha concluso Andrea.