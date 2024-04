Rosalinda Cannavò incinta, l'ecografia su Instagram: «A chi assomiglia secondo voi?». Andrea Zenga risponde così...

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga diventeranno genitori della loro prima bambina dopo l'estate e, in seguito all'annuncio della gravidanza sui social, hanno deciso di documentare questo momento speciale della loro vita anche tramite i loro profili Instagram. Qualche giorno fa, ad esempio, Rosalinda aveva raccontato ai suoi follower come sta cambiando il suo corpo: in pochi giorni il suo pancino è esploso e ha anche sentito qualche piccolo movimento dentro di sé. Nelle scorse ore, l'ex gieffina ha pubblicato una storia in cui "mette alla prova" la fiducia dei fan con un tenero sondaggio che è anche terminato senza "un vincitore" e il motivo è presto detto.

Il sondaggio di Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò ha pubblicato una storia in cui è sdraiata sul lettino della ginecologa durante l'emozionante momento dell'ecografia. L'attrice guarda il monitor in cui si vede la sagoma della sua bambina e accanto a lei c'è il futuro papà Andrea Zenga. L'ex gieffina scrive: «A chi assomiglia secondo voi? Ancora è presto, però, mi diverte sapere se la pensate come noi» e, quindi, ha aggiunto il sondaggio con due opzioni: Baby Rosina o Baby Andrea.

A sorpresa, gli utenti social che si sono imbattuti nella storia hanno votato sia per la mamma che per il papà e, infatti, il risultato del sondaggio è stato 50 e 50.

Il pensiero di Andrea Zenga

Andrea Zenga ha espresso il proprio pensiero in merito al sondaggio pubblicato da Rosalinda Cannavò e, sul pari merito, ha scritto: «Comunque questo voto al sondaggio mi sta sconvolgendo...

A me sembra uguale a Rosi», con l'emoticon sorridente e del cuoricino.