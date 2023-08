Rosalinda Cannavò, l'assurdo attacco: «Amore finto, senza figli. Ti fai pagare la vacanza». La sua risposta è epica

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono una delle coppie uscite dal GfVip più longeve e amate dal pubblico che li ha seguiti sin dall'inizio della loro storia d'amore. I due, tra alti e bassi, continuano a vivere la loro relazione, sono andati a convivere e, adesso, si trovano in America per trascorrere le vacanze estive e scoprire nuovi posti insieme.

Rosalinda e Andrea amano condividere sui social i momenti più belli della loro, ma a quanto pare non a tutti piace questa coppia e lo ha fatto intendere con alcuni messaggi di cattivo gusto. Andiamo a scoprire cosa ha detto questa hater.

Una hater ha risposto in modo molto offensivo ad alcune storie di Rosalinda Cannavò, scrivendole: «Tanto amore dichiarato, ma niente figli. Strano questo amore. Ti ha pagato la vacanza, morta di fame con la valigia di cartone dal sud. Questo è un amore finto senza figli».

Rosalinda non ce l'ha fatta e ha risposto a tono: «Ma vi rendete conto cosa deve sopportare una persona? Ma vi sembra normale sfottere così? E se una coppia avesse problemi ad averli? Davvero non c'è un limite sui social. Sul fatto che vengo denigrata perché sono nata nel sud Italia non lo commento perché si commenta da solo. Peccato che il nostro cibo, il nostro essere generosi con il prossimo, e la nostra terra la amate quando venite in vacanza».