Belen Rodriguez e Ferragni accomunate dallo stesso destino? Quel like sospetto

Mentre le voci (ormai non più tanto) di corridoio riguardo alla presunta rottura definitiva tra la divina Chiara Ferragni e il marito si intensificano, un like lasciato sui social dalla più celebre delle influencer ha cominciato a suscitare un certo clamore in giro per il web. Si tratta di un post del motivatore Simone Carponi, che recita «Il mio terapeuta una volta ha detto: Le persone non abbandonano chi amano, abbandonano chi stanno usando, e questa era tutta la verità di cui avevo bisogno». Ma Belen Rodriguez e Chiara Ferragni sono accumunate da uno stesso destino in ambito amoroso? Poche ore fa Belen ha postato una storia nella quale ha ripreso una citazione di Frieda Kalo. Ossia: «Se un uomo vuole che una donna sia un angelo, prima deve creare un cielo tutto per lei». Ma il fatto più eclatante, che non ha lasciato indifferenti i fan, sono il like e il commento di Belen Rodriguez sotto lo stesso post che piace a Chiara Ferragni. Belen, infatti, avrebbe scritto un Amen, riferito sua questione amorosa, molto simile a quella della Ferragni. Molti utenti sono rimasti sorpresi dalla risposta di Belen Rodriguez allo stesso post di Ferragni, dato che le due sembrano ormai avere un destino comune in amore.

Foto Kikapress