La neomelodica Fabiana parla d'amore con gli studenti all'istituto comprensivo Parente

Fabiana, la cantante neomelodica finita al centro di una polemica mediatica nazionale per il testo della canzone "Malessere", che inneggia all'uomo geloso e prepotente, si confronterà sui temi dell'amore parlando per la prima volta pubblicamente del suo successo, controverso ma dai numeri impressionanti. Lo farà all'istituto comprensivo "Parente" di Aversa, che ha organizzato un incontro per parlare dell'amore tra i giovani, dal titolo "L'amore è vita".

«Vogliamo che per i nostri ragazzi - afferma la dirigente scolastica dell'istituto Angela Sodano - i momenti di riflessione possano arrivare anche da chi usa il loro linguaggio, raccoglie emozioni contrastanti e disagi, elaborando testi sui quali la società non può e non deve negarsi al confronto».

Con l'artista ci sarà anche la criminologa Apollonia Reale.

Un incontro aperto ai cittadini organizzato nel ciclo denominato "Caffè Parente". La cantante neomelodica si confronterà anche con altri ospiti: oltre alla criminologa forense e psicologa Apollonia Reale, ci saranno gli avvocati Pierpaolo Damiano e Anna Maria Chiricone, rispettivamente responsabile degli Avvocati Matrimonialisti Italiani, e consigliere del Comitato pari opportunità del Coa Napoli nord. L'incontro sarà moderato dal giornalista molisano Stefano Ricci.