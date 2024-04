Geolier e Valeria D'Agostino, amore finito? Lui chiarisce tutto sui social: «Questo periodo è stato troppo sia per me che per te»

Geolier, icona generazionale e fenomeno musicale del momento, è solito a proteggere la sua sfera più intima. Il rapper infatti dopo le voci su una presunta rottura con la fidanzata Valeria D'Agostino, è tornato solo oggi sui social per fare chiarezza in merito a tale situazione. E quindi, chiunque avesse dubbi sul loro amore adesso può dormire su quattro cuscini.

Geolier ha infatti pubblicato una carrellata di foto e di video quotidiani e una romantica dedica che descrive, con parole sincere e semplici, il suo amore per Valeria. Una dichiarazione d'amore ad hoc che sta subito facendo il giro del web.

La dedica sui social

«Questo periodo è stato troppo sia per me che per te - ha scritto Geolier su Instagram -.

Ma alcune cose sono infinite anche se finiscono. Nessuno ti conosce realmente,nessuno mi conosce realmente. Il tuo posto non lo avrà mai nessuno nemmeno tra dieci anni, nemmeno tra 20 sarà possibile sia per me che per te. Tu mi hai dato un’educazione quando non l’avevo, mi hai dato amore quando non conoscevo la parola, mi hai dato un’auto quando stavo a piedi e questo non lo dimenticherò mai. La donna ti rende uomo e tu mi hai reso uomo e tutte le donne potrebbero solo annoiarmi e a dirla tutta non mi inspirerebbero tutte hit che ti ho dedicato, perchè sono diventate hit perchè erano dedicate a te».

Il rapper ha concluso: «Solo tu, solo noi. Tu Sei la donna, la mia. Tutto passa, tu no».