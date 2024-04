Belve, le due interviste più difficili: Fagnani fa i nomi

A Belve Francesca Fagnani non si è sfatta sfuggire nessun tipo di personaggio da intervistare. Dal politico all'artista, gente più o meno nota, cantati e influencers, attori, conduttrici, star internazionali, ex gieffini. Ma non solo: persino personalità dal passato particolarmente complesso.Nel corso di una chiacchierata fatta nel podcast Gurulandia, la giornalista ha finalmente ammesso quali sono state le due interviste più difficili mai realizzate a Belve. La prima senza dubbio è quella che la Fagnani concluse nel 2018 con ospite Adriana Faranda (ex brigatista). Mentre la seconda, più recente, fu fatta nel 2022 a Cristina Pinto (ex camorrista conosciuta come Lady Camorra). «Quelle in cui sono stata più in difficoltà? Le interviste che per me sono state più delicate sono state quella ad Adriana Faranda la ex brigatista, ma anche a Cristina Pinto la camorrista che non si è mai pentita, si è dissociata. Perché in questi casi devi stare più attenta. Non bisogna sbagliare», ha dichiarato. Fagnani ha poi proseguito così: «Come rispondo a chi dice che certe persone non andrebbero intervistate perché non meritano visibilità? Questo è un argomento scivoloso e sempre tanto delicato. Però io penso che tutti si possano intervistare, poi dipende come, facendo la domanda, la seconda domanda e la terza domanda. Soprattutto però permettendo a chi ascolta o guarda di avere tutte le carte a disposizione per crearsi un giudizio e farsi un’idea». Nonostante l'intervista di Fedez sia particolarmente spinosa e una delle più attese degli ultimi anni, la Fagnani non lo ha nominato tra le sue interviste più complesse. Persino il ministro Salvini aveva dichiarato la sua curiosità nel vedere l'intervista a Federico Leonardo Lucia. Questo perchè, visto il periodo complicato tra lui e la Ferragni, i fan restano in trepidante attesa di conoscere qualche dettaglio sulla separazione tra i due.

