The Kolors, la performance da urlo al Forum di Assago: sul palco anche Geolier, Irama e Umberto Tozzi

Da “Everytime” a “Un ragazzo una ragazza” passando per “Italodisco”: i The Kolors hanno debuttato al Forum di Assago (MI) con un concerto-evento in cui c’è stato spazio per i successi di ieri e di oggi. La band guidata da Stash ha, infatti, portato sul palco le maggiori hit in uno spettacolo con effetti speciali, dall’ingresso a sorpresa in una sfera stroboscopica gigante fino all’apparizione su un palco distaccato dal main stage, dai fuochi d’artificio ai giochi di luce. E per questa festa non sono mancati alcuni amici: Geolier, con il quale si sono esibiti con “I P’ ME TU P’ TE”; Irama, insieme al quale hanno regalato al pubblico un’inedita versione de “La genesi del tuo colore”; e Umberto Tozzi, insieme al quale hanno riproposto il medley sanremese. E proprio dopo l’esibizione con Tozzi è arrivato l’annuncio del primo tour europeo.

Foto Scialla Studio; immagini da ufficio stampa