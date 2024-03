Minacciano e provano a corrompere testimoni, in due nei guai

Due persone della Valle dell’Ufita sono state denunciate per aver minacciato e corrotto alcuni loro concittadini chiamati a testimoniare a loro sfavore.

Sono stati i carabinieri a scoprirli e a deferirli all’autorità giudiziaria.

I due indagati, avendo oramai compreso la centralità dei due testimoni in una causa civile ancora in essere, avrebbero offerto un compenso in danaro ad uno di loro, mentre l’altro sarebbe stato costretto a non presentarsi al processo dietro minaccia.

Le indagini sono ancora in corso per cercare di fare piena chiarezza sulla vicenda.