Stati Uniti, è morto il neonato investito: era l'unico sopravvissuto della famiglia

È morto il bambino sopravvissuto all'incidente mortale avvenuto a San Francisco, negli Stati Uniti, in cui ha perso la vita tutta la sua famiglia: la mamma Matilde Ramos Pinto, di 40 anni, il papà Diego, di 38 anni, e il fratellino più grande Joaquim, di circa un anno. La conferma della morte del secondogenito della coppia è stata comunicata dal capo della polizia di San Francisco Bill Scot, secondo The San Francisco Standard.

Il bambino, di circa due mesi, era stato ricoverato in ospedale, ma non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate.

Diego e Joaquim sono morti subito dopo essere stati investiti, da Mary Fong Lau, 78 anni, che guidava contromano ad alta velocità.

Matilde Ramos Pinto, invece, è stata dichiarata morta al suo arrivo in ospedale.

Al momento dell'incidente, la famiglia era alla fermata dell'autobus in attesa del bus per recarsi allo zoo di San Francisco per festeggiare l'anniversario di matrimonio della coppia.

Mary Fong Lau, è stata arrestata per omicidio stradale, tuttavia, sta collaborando con le autorità, come si evince da un messaggio inoltrato dai suoi legali, ripreso dalla stampa locale.

«La signora Lau e la sua famiglia si uniscono alla comunità in lutto per la tragica perdita di queste vite umane avvenuta a West Portal durante il fine settimana. Esprimiamo la nostra gratitudine al dipartimento di polizia di San Francisco, ai vigili del fuoco di San Francisco Francisco e a tutti gli altri soccorritori che sono intervenuti sulla scena, così come l'ufficio del procuratore distrettuale di San Francisco per aver condotto un'indagine diligente e approfondita sulle circostanze che hanno portato a questo tragico incidente. La signora Lau ha collaborato pienamente con gli investigatori e continuerà a farlo. Sebbene sia comprensibile che si cercano ulteriori informazioni sulle cause di questo devastante incidente, la signora Lau e la sua famiglia richiedono rispettosamente la privacy in questo momento difficile mentre gli investigatori continuano a raccogliere informazioni».