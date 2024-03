Brasile, allarme tempeste nel centro-sud del Paese: nuova emergenza dopo il grande caldo

Da un'emergenza all'altra. Come annunciato dai meteorologi nel corso degli ultimi giorni, dopo la fine dell'ondata di calore che ha interessato le regioni centro meridionali del Brasile saranno le tempeste a creare nuovi disagi nel Paese. Forti piogge hanno già colpito diverse città nello stato di Rio Grande do Sul, vicino al confine con Argentina, dalle prime ore della giornata di oggi con venti che hanno raggiunto i 150 km/h. Secondo la protezione civile i municipi di Santana do Livramento, São Gabriel e Santa Maria hanno registrato gravi allagamenti, mentre nella capitale Porto Alegre diversi quartieri sono rimasti senza elettricità, lasciando al buio oltre un milione di persone. Molte strade e autostrade sono state chiuse a seguito della caduta di alberi sulla carreggiata.

L'Istituto nazionale di Meteorologia (Inmet) ha elevato l'allerta in tutto lo stato mentre, come previsto, il maltempo si sposta verso nord in direzione degli stati di São Paulo e Rio de Janeiro.

RIO GRANDE DO SUL ‼️ São Borja RS. 20/03/24 pic.twitter.com/BSGTyh1klq — Maria P (@damadanoite14) March 21, 2024

Preccupazione a Rio soprattutto per le aree a rischio idrogeologico della regione collinare dello stato - tra le città di Petropolis e Teresopolis - dove sono previste intense precipitazioni e venti forti.Complessivamente elle regioni sud e sudest del Brasile è previsto un brusco calo delle temperature fino a oltre i 10 gradi per la massima a partire da domani.