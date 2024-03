Leao indossa il polsino di un bambino: «Me lo ha regalato durante il riscaldamento, sentivo che mi avrebbe portato fortuna»

Il Milan ha ottenuto tre punti molto importanti al Franchi contro la Fiorentina, grazie alla prestazione sontuosa di Rafael Leao che ha deciso il match con un gol e un assist. Non poteva festeggiare meglio le 200 presenze con la maglia rossonera, ritrovando i suoi colpi migliori in un match importante. L'attaccante rossonero al termine della partita ha raccontato l'aneddoto del polsino, col volto visibilmente emozionato.

Leao e l'aneddoto del polsino

«Ci sono sempre dei bambini durante il riscaldamento, uno di loro mi ha regalato questo polsino col numero 10 ed è stato un momento molto bello perché i bambini hanno un'aura diversa. Ho sentito di usarlo, sentivo che mi avrebbe portato fortuna e sono molto contento per questo».

Sul momento della squadra: «Il passato non conta, conta solo il presente.

Ne abbiamo parlato anche col Mister, dobbiamo concentrarci nel vincere le prossime gare. Non conta come si inizia ma come si finisce. Abbiamo anche l'Europa League, una competizione che il Milan non ha mai vinto e vogliamo arrivare lontano».

Sul futuro: «Non sono più un ragazzino, sono un uomo. Devo ringraziare la società e il club che mi hanno portato a questo livello. Naturalmente anche i miei tifosi».