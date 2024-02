Napoli-Barcellona sta diventando una classicissima del calcio europeo. Le due squadre si ritrovano da avversarie per la terza volta in quattro anni: due in Champions, una in Europa League. E per tre volte su tre il Napoli avrà un allenatore diverso in panchina.

La prima sfida è stata quella del 2020, l'anno del Covid, motivo per il quale le sue sfide degli ottavi di finale di Champions si giocarono a distanza siderale l'una dall'altra. L'andata il 25 febbraio (1-1 risultato finale), il ritorno addirittura l'8 agosto (3-1). Sulla panchina del quel Napoli c'era Rino Gattuso, subentrato ad Ancelotti proprio dopo l'ultima gara del girone vinta dagli azzurri contro il Genk. Nemmeno il cambio in panchina portò i risultati sperati in Europa.

APPROFONDIMENTI Napoli, riecco Sinatti Napoli, Calzona lascia l'hotel Britannique Calzona nuovo allenatore del Napoli

2022, cambia l'allenatore: alla guida del Napoli c'è Spalletti, e cambia pure la competizione. Napoli-Barcellona diventa una sfida di Europa League e le due partite di andata e ritorno si giocano a distanza di appena una settimana. 1-1 il risultato del Camp Nou, mentre al Maradona la squadra di Xavi non lascia scampo agli azzurri e si impone con un perentorio 2-4 spettacolare.

E così arriviamo alla doppia sfida del 2024, nuovamente in Champions League. Sulla panchina azzurra c'è Francesco Calzona, appena nominato da De Laurentiis per prendere il posto di Mazzarri. La gara di andata si giocherà al Maradona, mentre il ritorno è il prontramma il prossimo 12 marzo allo stadio Olimpico di Barcellona, visto che il Camp Nou ancora inagibile a causa dei lavori di ristrutturazione.