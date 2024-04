Roma, De Rossi sorride: Ndicka torna in gruppo. Ma è emergenza in difesa in vista del Napoli

Daniele De Rossi prova a tamponare l’emergenza in difesa che si presenterà contro il Napoli. Con Llorente squalificato e Smalling a mezzo servizio per un problema all’inguine che lo ha costretto a chiedere il cambio nel recupero di Udine, dovrebbe affidarsi alla coppia Mancini-Huijsen. La novità, però, è il ritorno in gruppo di Ndicka. L’ivoriano, dopo il brutto spavento subito al Bluenergy Stadium, è tornato a disposizione. Lo scorso mercoledì ha ricevuto l’idoneità sportiva dopo essersi sottoposto a test cardiologici di primo e secondo livello presso la clinica Villa Stuart e questa mattina ha svolto parte dell’allenamento con la squadra. Un significativo passo in avanti, segnale che anche il pneumotorace sinistro è praticamente smaltito.

Udinese-Roma, le pagelle: Svilar salva (7,5), Karsdorp non entra in partita (4,5), Dybala decisivo (7)

È ancora presto per prevedere se riuscirà a giocare titolare al Maradona contro il Napoli domenica (ore 18), ma quasi sicuramente verrà convocato e potrà rappresentare una valida alternativa in difesa.

Dopo i tre punti di ieri, il destino della Roma e nei piedi della squadra e per questo De Rossi schiererà la miglior formazione a disposizione nonostante giovedì prossimo ci sia la semifinale di andata contro il Bayer Leverkusen. Non ci sarà nemmeno Paredes squalificato, al suo posto dovrebbe giocare Bove assieme a Pellegrini e Cristante. In attacco, invece, Dybala con Azmoun (o Abraham) ed El Shaarawy. Lukaku resterà in tribuna, dovrà recuperare pienamente dell’infortunio e sarà l’arma in più per l’Europa League. Sulla corsia di destra dovrebbe tornare Celik, su quella di sinistra Angeliño che si alterna con Spinazzola. Insomma, i migliori undici per battere un Napoli in semi-crisi e ipotecare il quinto posto che significherebbe Champions (quasi) assicurata. Se poi arriverà la finale di Europa League, la stagione diventerà praticamente perfetta.