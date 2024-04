Roma-Milan, Pioli va all'attacco: «All'andata sarebbe stato giusto il pareggio. Ora possiamo ribaltarla»

Per Stefano Pioli rischia di essere l’ultima spiaggia. Per restare aggrappato alla panchina del Milan anche la prossima stagione deve andare avanti in Europa League. Ma all’Olimpico con la Roma deve ribaltare il ko dell’andata: «È sbagliato parlare troppo di quella gara. Il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, ma così non è andata. Vero, la Roma è stata migliore nei dettagli, ma se noi facciamo meglio tante piccole cose la somma di esse può fare la differenza», ha detto Stefano Pioli.

Il Milan si aggrappa a Rafael Leao, deludente a San Siro: «Quando si parla di un percorso di un ragazzo che è cresciuto tanto è anche perché sa prendersi le sue responsabilità ed è importante questo per il suo percorso.

Rafa mantiene la sua serenità, aumentando la sua responsabilità e consapevolezza. Ma ricordiamoci che vinciamo e perdiamo di squadra e che domani sera possiamo essere in grado di fare una gran partita. Perché dobbiamo vincere? Può farlo perché sa giocare bene, ha talento, carattere e mentalità. E perché in una singola partita quando sta bene può battere chiunque». Infine: «Il Milan sta bene. Non può essere un tempo o un risultato negativo a togliere qualità e caratteristiche di un determinato gruppo. Primo tempo non all’altezza, ma secondo tempo equilibrato dove potevamo pareggiare. Come ci si arriva non conta nemmeno tanto, conta solo cosa riesci a mettere in campo domani. Io conosco e ho molta fiducia nei miei giocatori. Sarà una partita difficile, combattuta ma abbiamo le qualità per essere efficaci. E non sarà nemmeno semplice per loro».