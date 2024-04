Gallipoli-Angri, Longo verso il rientro: fuori casa è esodo di tifosi

Entusiasmo e determinazione per provare a muovere ulteriormente la classifica e accarezzare ancor di più il sogno salvezza. Dopo le due vittorie consecutive, l'Angri scenderà in campo domani contro il Gallipoli in un vitale scontro diretto. Salentini e doriani sono in piena bagarre playout, ma sono i grigiorossi ad avere maggiori possibilità di salvezza diretta.

In settimana la giustizia sportiva ha respinto il ricorso del Manfredonia per la penalizzazione subita a margine della gara non conclusa con la Palmese. Una sentenza che ha tenuto i sipontini a breve distanza dalla squadra di mister Liquidato, alimentandone appunto le velleità di rimonta negli ultimi due turni di stagione regolare.

Le buone nuove per il tecnico dei doriani riguardano il probabile recupero del capitano Fabio Longo, che potrebbe tuttavia essere impiegato solo a gara in corso. Restano indisponibili invece De Franco, Caccavallo e Balde, oltre allo squalificato Mane. Previsto un importante seguito di supporters per la squadra di mister Liquidato, con addirittura 400 presenze previste allo stadio Bianco di Gallipoli.