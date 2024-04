Trastevere-Nocerina: la squadra a Roma senza tifosi, Nappi rinuncia a due difensori

Ultima trasferta di regular season per la Nocerina, che renderà visita domani al Trastevere. Ennesima gara senza sostenitori al seguito per i molossi. Gli organi preposti hanno infatti vietato la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Salerno.

Stesso provvedimento adottato in danno dei tifosi della Cavese, che giocherà domani a Cisterna di Latina. Il percorso in comune tra le due tifoserie ha portato alla decisione di vietare la trasferta a entrambe le tifoserie, per evitare possibili contatti nel tragitto tra Campania e Lazio e viceversa.

In campo non mancheranno i problemi per mister Nappi, che non potrà contare ancora una volta sul centrocampista Tuninetti, fermo ai box per problemi fisici. Oltre ai lungodegenti Manzo e Picchi, mancheranno anche Crasta e Pinna, due pilastri della retroguardia rossonera.

In terza linea Petti e l'under Esposito ('04) potrebbero completare il reparto accanto a Mariano ('05) e Mazzei. Citarella ('03), favorito per coprire la quarta casella under obbligatoria, dovrebbe completare il centrocampo accanto a Carotenuto e Vecchione. Attacco completamente over con Liurni e Guida ad affiancare Cardella.