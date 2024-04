Nocerina, vertenza Dario Giacomarro: accolto il reclamo, percepirà 14mila euro

La Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti ha accolto il reclamo del centrocampista Dario Giacomarro, proposto per la mancata ricezione di parte delle somme pattuite con la Nocerina per l'accordo biennale sottoscritto nel 2022.

Nel dispositivo si legge che l'accordo corrispondeva - tra compensi e rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio - a un totale di ben 75.000 euro. Di questa somma Giacomarro ha dichiarato e dimostrato di aver percepito poco meno della metà. E ha richiesto la condanna della Nocerina al pagamento di ulteriori 14.300 euro.

La società rossonera non s'è costituita in giudizio nella fase dibattimentale e dunque la Commissione Accordi Economici, valutata la documentazione presentata dal calciatore ricorrente, ha accolto il reclamo imponendo alla Nocerina certificare il reale versamento della somma in favore di Dario Giacomarro entro i prossimi 30 giorni, così come previsto dalle norme in merito.

Intanto la società, in vista della gara decisiva in programma domenica prossima contro l'Ischia, ha riproposto l'iniziativa “Ti porto allo stadio”, riservata agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado delle due Nocera.

I piccoli studenti fino a 13 anni usufruiranno di ticket gratuito per il settore Distinti, con biglietto a costo ridotto riservato agli accompagnatori indicati dagli istituti scolastici cittadini.