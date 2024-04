Gelbison una nuova struttura per il club cilentano: a Castelnuovo si inaugura il campo

Per la Gelbison che nelle ultime due stagioni ha dovuto girovagare per gli stadi della provincia e in attesa di ritrovare il Morra di Vallo della Lucania, arriva un altro importante risultato che va a premiare gli sforzi che sta portando avanti il presidente del club cilentano Maurizio Puglisi, il quale nel contesto delle attività relative al progetto Gelbison città territorio, che prevede la sinergia dei comuni del cilento, al fine di proporre iniziative che portino vantaggi concreti all’intero territorio, vede andare in porto l'inaugurazione del campo sportivo Valentino Giordano a Velina nel comune di Castelnuovo Cilento, impianto ristrutturato a spese del sodalizio vallese.

Soddisfatto per questo traguardo il presidente Puglisi: «Crediamo fermamente che insieme, partendo dallo sport, si possa arrivare lontano e favorire uno sviluppo territoriale di cui il cilento ha reale necessità».

L'inaugurazione del rinnovato impianto, che nella prossima stagione ospiterà le sedute di allenamento della Gelbison, è prevista per sabto 4 maggio alle ore 16 a fare gli onori di casa il sindaco Eros Lamaida e il presidente Maurizio Puglisi.