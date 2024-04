Gelbison-Gravina, Erra in conferenza stampa: «Mi aspetto una reazione. Vogliamo finire bene»

Per la Gelbison che ha raggiunto l'obiettivo minimo della permanenza in Serie D con due giornate di anticipo sulla conclusione della stagione c'è da affrontare l'ultimo impegno casalingo e sulla strada dei rossoblù c'è il Gravina, che invece, va a caccia di punti per blindare a sua volta la salvezza.

I cilentani sono reduci da due sconfitte, e hanno probabilmente meno motivazioni degli avversari, ma il tecnico Alessandro Erra, nel presentare la sfida si attende una prova di carattere dei suoi ragazzi.

«Mi aspetto una reazione, aver raggiunto l'obiettivo non ci deve fare rilassare abbiamo le motivazioni di chiudere bene, ovviamente il Gravina ha una maggiore determinazione ma questo non potrà giustificare una prova sotto tono».

Il tecnico salernitano non esclude che possa essere impiegato qualche elemento che ha giocato meno in quest'ultima fase del torneo ed è apparso soddisfatto anche per il bomber principe Antonio Croce, il quale ha rinnovato con la Gelbison anche per la prossima annata.

La gara con il Gravina si gioca al Vaudano di Capaccio con inizio alle ore 15 dirige Castelli di Ascoli Piceno