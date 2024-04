San Marzano, due squalificati saltano il match salvezza

Due squalificati in casa San Marzano in vista del match point salvezza, in programma domenica prossima al Comunale di Palma Campania. Il Giudice Sportivo di Serie D ha fermato per un turno l'attaccante Marotta - espulso domenica scorsa nella gara contro la Cos Sarrabus Ogliastra - e il difensore Musumeci giunto alla quinta ammonizione stagionale.

Un problema in più per mister Zironelli, che nell'ultimo turno di campionato ha dovuto rinunciare ai vari Di Gennaro, Allegretti, Altobello, La Gamba, Ziello e Bruno.

Di positivo c'è il rientro di Chiariello da squalifica, con un'alternativa in più nel reparto difensivo.

Il San Marzano è a digiuno di vittorie da tre partite, con i due ko esterni contro Flaminia Civitacastellana e appunto Sarrabus, oltre al pareggio casalingo contro il Budoni. Domenica blaugrana a caccia dell'aritmetica salvezza in Serie D con un turno d'anticipo: basta un punto per tagliare il traguardo e archiviare la stagione, proiettandosi a mente libera all'ultima giornata in trasferta contro la Cavese già promossa in Lega Pro.